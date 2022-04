La grande gagnante du jeu-concours nous raconte son dîner au Pré Catelan !

Claudine Ciriani a eu la chance de remporter un dîner pour 4 personnes au Pré Catelan, le restaurant dans lequel Frédéric Anton est le chef étoilé, grâce à sa participation au jeu-concours MasterChef Saison 1 sur tf1.fr. C'est sa recette de Saint Jacques à la crème qui a été désignée grande gagnante par tirage au sort parmi tous les participants. Claudine Ciriani (à droite sur la photo) revient sur ce dîner d'exception du 4 juin dernier.

La grande gagnante du jeu-concours confie qu'elle a pu goûter à de nombreux délices dans un cadre idyllique : "Nous sommes arrivés vers 20 heures au Pré Catelan et un maître d'hôtel nous a conduit à notre table (...) Le personnel a été aux petits soins avec nous ".

Quant à la décoration, elle a beaucoup plus à Claudine et ses amis qui l'ont trouvée superbe.

"Nous avons mangé et dégusté des plats sublimes qui ont enchanté nos papilles.

Pour débuter, nous avons savouré une coupe de champagne. Nous avons mangé le menu du Pré et avons dégusté du foie gras, du crabe, du turbot, de la caille, du fromage et avons terminé par une tartelette aux fraises des bois suivie de "la pomme" un dessert tout en finesse, puis nous avons bu un café accompagné de mignardises. Un Saint Veran blanc et un bourgogne Mercurey ont accompagné ce repas.

Nous avons demandé à voir Frédéric Anton mais il était parti tôt car le lendemain matin à l'aube, il préparait le repas pour la finale de Roland Garros."

