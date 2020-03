Masterchef - Les chefs se lâchent !

Le jeudi 25 juin, l’émission Masterchef a fait son grand retour sur vos écrans. Les téléspectateurs ont ainsi fait la connaissance des trois nouveaux chefs : Christian Etchebest, Gilles Goujon et Yannick Delpech. Et une chose est sûre, la bonne humeur est au rendez-vous ! Les chefs en folie, c’est en exclusivité sur MYTF1.

Cette nouvelle saison de Masterchef a accueilli un nouveau jury de choc : Christian Etchebest, Gilles Goujon et Yannick Delpech. Ces trois chefs reconnus, professionnels et pleins de bons conseils, ont abordés cette aventure avec l’exigence qui a marqué leur parcours respectifs. Proche des candidats, ils n’ont pas hésité à mettre la main à la patte lors de ce premier épisode, comme ce fut le cas aux cotés de Betty par exemple.

S’ils savent être sérieux au moment voulus et savoir se faire entendre auprès des candidats, les trois chefs ne sont pas pour autant les derniers à plaisanter. Taquins et complices, les fous rires et blagues en tous genres rythment en effet le quotidien des jurés. Aussi bien en coulisses que sur le plateau, le trio de choc se laisse aller à quelques phrases amusantes et révélations sur les petits défauts de chacun. Saviez-vous par exemple que Yannick Delpech est très grincheux le matin ? C’est Gilles Goujon qui nous l’apprend ! Ce dernier est par ailleurs le plus gourmand de la bande et n’hésite pas à finir tous les plats des candidats.

Pour vivre ces moments drôlissimes et découvrir les trois chefs comme vous ne les avez jamais vu, MY TF1 vous emmène dans les coulisses du programme !



Rendez-vous le jeudi 2 juillet à 20.55 pour l'épisode 2



A la fin de ce premier épisode, les téléspectateurs de TF1 ont découvert les noms des 12 candidats qui iront à l'atelier. Il s'agit de : Maxime, Khahn-Ly, Benoît, Sonia, Yann, Karine, Laurent, Nathalie, Philippe, Betty, Marine et Bastien. Et dès ce jeudi 2 juillet, les cuisiniers amateurs seront soumis à de nouveaux challenges. Au programme : challenge, stress, coups de gueule et larmes. Ne manquez pas ce nouvel épisode inédit !