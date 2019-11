Masterchef : points forts, points faibles, quelle fille peut gagner ?

Sur les 21 candidats sélectionnés pour intégrer l'Atelier de Masterchef, elles sont 10 filles à avoir été choisies par le jury. Quels sont les points forts et les points faibles de ces candidates, parmi lesquelles se trouvent peut-être la successeuse d'Anne Alassane.

Après un premier épisode fort en émotions, on connait maintenant les visages des 21 candidats sélectionnés par le jury pour rejoindre l'Atelier de Masterchef. Parmi ces 21 prétendants au titre de Masterchef, on compte 10 femmes, parmi lesquelles se trouve peut-être la digne successeuse d'Anne Alassane, première gagnante de Masterchef en 2010. Cette année, c'est peut-être entre Sabrina, Claire, Nathalie, Ilham, Marine, Katia, Louisa, Mélanie, Emilie et Elisabeth que tout va se jouer. Mais pour ça, il faudra d'abord qu'elles battent tour à tour les autres candidats de Masterchef, mais aussi qu'elles sachent doser leurs points forts et leurs points faibles.

Après les avoir observé pendant les sélections et les premières épreuves de l'émission, le membres du jury de Masterchef ont déjà pu se forger une opinion. Sébastien Demorand a identifié des candidates au "vrai potentiel". Parmi elles, Frédéric Anton distingue Elisabeth, une candidate discrète et très posée qui a pourtant réussi à épater le jury en réalisant un Saint-Honoré presque parfait. Nathalie, jeune cuisinière amatrice de 22 ans, a elle aussi tiré son épingle du jeu grâce à son raffinement et sa minutie. Marine et Emilie se sont fait remarquer par leur véritable envie de faire de la cuisine, quant à Claire, "c'est la winneuse, elle est là pour gagner" assure Frédéric Anton. Avocate dans la vie, la jeune femme de 36 ans, a en effet démontré dans les premières épreuves de Masterchef sa ténacité et son désir d'aller au bout de sa passion. Mais on l'a aussi vue craquer pendant une épreuve, sera-t-elle donc aussi forte qu'elle veut bien le laisser croire...? Car des candidates au tempérament fort, il y en a d'autres comme Sabrina qui laisse présager d'un beau parcours dans cette seconde édition de Masterchef. Secrètes contre expansives ? Fortes têtes contre caractères discrets ? La bataille des filles dans Masterchef pourrait nous emmener très loin cette année !