MasterChef saison 2 : plus loin, plus fort, plus intense

Au delà d'une émission, MasterChef est avant tout une aventure humaine. Passion, compétition et excellence étaient au rendez-vous et le resteront pour cette nouvelle saison, diffusée tous les jeudis à 20h45 sur TF1 à partir du 18 août 2011. MasterChef améliore sa recette pour vous offrir encore plus de sensation. Découvrez dès maintenant ce nouveau programme ...

LES CANDIDATS

Cette année la compétition sera encore plus difficile. Le niveau des candidats tous amateurs sera plus élevé que la saison dernière. Ils seront tous animés d'une réelle passion pour la cuisine et d'un talent certain dans cette discipline.

Cette année, les téléspectateurs découvriront les 100 candidats sélectionnés pour rejoindre la grande cuisine, dés le début de la compétition et assisteront aux épreuves qui révéleront les 20 finalistes à intégrer l'Atelier.

EPREUVE ET COMPETITION

Les 3 épreuves phares de MasterChef première saison seront de retour pour cette nouvelle saison : à savoir la boite mystère, le test d'invention et le test de reconnaissance.

Les épreuves en équipe se dérouleront toujours en extérieur. Les candidats auront l'honneur de cuisiner dans des lieux et conditions aussi exceptionnels qu'inattendus. De New-York à Saint-Malo, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.

Enfin, chaque semaine un Chef de renom défiera les candidats sur l'une de ses recettes phares.



JURY ET MAITRE DE CEREMONIE



Cette année Carole Rousseau continue l'aventure en tant que Maitre de cérémonie.

Une vraie complicité s'étend développée avec les membres du jury, Carole Rousseau

souhaitait pour cette deuxième saison faire évoluer rôle et le rendre plus convivial et naturel.

Fort de leur première expérience, les 3 membres du Jury, Frédéric Anton, Yves Camdeborde, Sébastien Demorand renouvellent également l'expérience avec plaisir et implication.

Soucieux d'une réelle volonté de transmettre, ils donneront davantage d'explications sur les raison de leur choix quant à l'élimination d'un candidat et participeront activement comme conseillers culinaire auprès des téléspectateurs.

En effet, chaque semaine, Yves Camdeborde et Frédéric Anton se prêteront au jeu et réaliseront certaines épreuves. Occasion pour les chefs de montrer l'étendu de leur talent. Quant à Sébastien Demorand, il animera une chronique dans MasterChef se met à table aidant les téléspectateurs à choisir les bons produits et à mieux manger.



MASTERCHEF SE MET A TABLE

MasterChef se met à table devient un véritable magazine culinaire. Dans cette nouvelle formule, enquêtes, recettes et astuces seront les ingrédients principaux.



MASTERCHEF SUR TOUS LES ECRANS

MasterChef sera de nouveau présent sur TF1.fr mais proposera encore plus de contenus exclusifs.

Alors que Masterchef Inside vous donnera accès aux coulisses de l'émission, les vidéos Le Jury sur le Grill vous permettront de poser vos questions. Les émissions et de nombreux bonus seront disponibles sur le site. Au menu : interviews des candidats exclusives, séquences inédites, MasterClass...