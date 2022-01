Du nouveau dans Masterchef saison 2 dès le jeudi 18 août !

Masterchef saison 2, ça débute le jeudi 18 août à 20h45 sur TF1. L'occasion de retrouver des candidats déterminés aux fourneaux, toujours sous l'oeil expert de Sébastien Demorand, Frédéric Anton et Yves Camdeborde. Mais il y aura aussi du nouveau !

Il y a quelques semaines, on vous racontait notre visite dans les coulisses du tournage de la saison 2 de Masterchef. Mais bientôt, il n'y aura plus que des coulisses, Masterchef saison 2 deviendra réalité, car c'est officiel, la diffusion du programme culinaire de TF1 débutera le jeudi 18 août à 20h45. Alors qu'y aura-t-il donc de nouveau dans cette nouvelle édition toujours présentée par Carole Rousseau ?

Compétition et convivialité

Des candidats évidemment, tous amateurs, déterminés et fermement décidés à tirer leur épingle du jeu pour se faire remarquer par le jury et devenir ainsi le Masterchef de l'année 2011. Car face à ses candidats, de tous âges et de professions diverses et variées, il y aura un jury oui, qui reste inchangé depuis l'année dernière et qui sera donc composé du fameux critique gastronomique Sébastien Demorand et des illustres chefs Frédéric Anton et Yves Camdeborde. Vous avez dit inchangé ? Pas tout à fait. Car pour la saison 2 de Masterchef, les trois jurés sont bien décidés à se montrer encore plus proches des candidats, à leur prodiguer leurs meilleurs conseils et leurs astuces les plus précieuses pour qu'ils se débrouillent au mieux dans les épreuves qu'ils devront surmonter. Deux mots d'ordre donc : compétition et convivialité. Il y a plusieurs batailles à mener dans Masterchef, une seule vraie victoire à remporter, et le tout dans le plus strict fair-play.

Des épreuves au sommet

Mais les candidats n'auront sûrement pas imaginé les différentes épreuves que Sébastien Demorand, Yves Camdeborde et Frédéric Anton leur auront concoctées. On aura au menu : une épreuve au sommet du Pic du Midi en entrée et une autre épreuve à New-York en plat de résistance comme le prouvent les images de la vidéo ci-dessous. Et ce n'est qu'un aperçu oui... Mais ça met déjà sérieusement en appétit !