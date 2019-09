Le plus grand petit déjeuner de France par Kellog's

Kellog's organise Le Plus Grand Petit Déjeuner de France, le 7 octobre prochain. Un petit déjeuner qui réunira petits et grands autour de diverses animations. Pour en profiter c'est très simple...

Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et celui du 7 octobre prochain mis en place par Kellog's semble valoir le détour...

Un petit déjeuner géant

Des céréales Kellog's au menu, et d'autres gourmandises pour bien commencer la journée. Mais ce n'est pas tout. La marque a également prévu des cadeaux et des surprises pour ravir les 450 invités de ce petit déjeuner.

Comment s'inscrire ?

Vous l'aurez compris le nombre de places pour ce maxi p'tit dej est limité. Il faut donc se rendre le plus rapidement possible sur le site nosmatinsréussis.com. Un formulaire vite rempli et le pti dej est pour vous ! Clôture des inscriptions le 6 octobre prochain.

Mais il est où ce p'tit dej ?

Bordeaux ou même Nice étaient en lice pour le recevoir. Mais c'est finalement la ville de Charenton Le Pont, en région parisienne, qui l'a emporté. Sinon chacun pourra y assister via internet. L'événement sera retransmis en direct. Plus il y aura d'internautes connectés, plus la table virtuelle du petit déjeuner s'allongera...virtuellement bien sûr !

Le Plus Grand Petit Déjeuner de France c'est le 7 octobre prochain et c'est gratuit !