Mèche Blanche, les aventures du petit castor

Aventure • Documentaire | 2006

Il était une fois, dans le Grand Nord canadien, un jeune castor espiègle et insouciant, Mèche Blanche, qui vivait avec Mère Castor et Petite Soeur, entouré de ses amis Petit Lynx et Petit Ours. Mais un jour, le barrage qui sert de refuge à Mèche Blanche et à sa petite famille s’écroule. Mèche Blanche est alors emporté par le courant loin des siens. Seul et inexpérimenté, il découvre une forêt hostile et se retrouve à la merci de redoutables ennemis. Apeuré et affamé, il tente de gagner l’affection d’un vieux castor bougon avec lequel il bravera tous les dangers.