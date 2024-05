Thriller • Drame

Justine et Tom, mariés depuis leur plus jeune âge, viennent de recevoir une réponse négative pour l'adoption d'un bébé. Tom, toujours plus distant, se réfugie un peu plus dans le travail, qui l'accaparait déjà beaucoup. Justine tente de surmonter cette période difficile en commençant des cours de yoga avec Dominic, un professeur étrange et charismatique, sur les conseils de sa meilleure amie, Ginnie. Très vite, Dominic sent la détresse de Justine et le potentiel qu'elle a en elle. Il lui propose alors une formation personnalisée pour devenir elle-même professeure de yoga mais surtout, pour l'aider à trouver son bien-être et devenir celle qu'elle veut véritablement être. Troublée par cette relation de plus en plus intime, elle découvre que son mari communique avec une certaine "S" en fouillant dans son portable. Alors qu'elle vient de céder aux avances de Dominic, son amie Ginnie lui apprend que cet homme n'est pas celui qu'il prétend être...