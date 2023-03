Meilleures Ennemies

Cinéma - Comédie | 2009

Liv et Emma, amies depuis toujours, sont toutes les deux sur le point d'épouser l'homme de leur vie, à quelques jours d'intervalle seulement, au prestigieux Plazza Hotel de New York. Alors que leur rêve de petites filles est sur le point de se réaliser, les deux cérémonies se retrouvent accidentellement programmée le même jour. Et là, c'est le drame ! L'une des deux jeunes femmes va devoir renoncer au mariage idéal, mais aucune n'a l'intention de céder... Les deux meilleures amies du monde deviennent deux furies enragées. La guerre est alors déclarée : à présent, tous les (sales) coups sont permis !