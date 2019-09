Melrose Place - S05 E04 - Cachotteries

Taylor s'intéresse de près à la vie de Peter et décide de lui rendre visite. Après sa sortie de prison, Peter a la désagréable surprise de voir sa maison vendue. Kimberly a retrouvé la mémoire mais elle perd sa licence médicale et n'a plus le droit d 'exercer son métier. Malgré les avertissements de Michael, Matt continue de se droguer. La nuit, il prend des pilules et finit par faire une overdose. Jane apprend que Jake et Allison vivent ensemble. Furieuse, elle quitte l'appartement et provoquea ccidentellement un feu qui manque de tuer Jake et Alison.