La position d'Amanda chez D&D étant encore menacée, celle-ci fait appel à Alison pour venir en aide à son plus gros client. Jane tente d'oublier Jake, mais les derniers événements de sa vie ont laissé tant de séquelles qu'elle se sent de plus enpluss eule. Michael se propose pour le poste de Chef des Internes à l'hôpital. Craig Field découvre le testament de sa mère, par lequel elle lui lègue le contrôle de D&D.