Voyant que le couple de Peter et d'Amanda bat de l'aile, Taylor en profite pour séduire le jeune homme. Pendant ce temps, Carter, qui a démissionné, emménage chez Sydney et décide de trouver un boulot qui lui corresponde davantage. Comme Jake etAliso n ne cessent de se disputer, il prend sa moto pour aller retrouver Coleen et son fils David. Kimberly apprend qu'elle est miraculeusement en train de guérir.