Sam, prise de remords après sa nuit torride avec Jeff Baylour, essaie de renouer des liens avec Billy. En vain. Ce dernier est de plus en plus épris de Jennifer. Malgré les menaces de Nick et de Taylor, Christine continue de provoquer Amanda espérant ainsi ruiner son couple. Mais cet acharnement renforce les liens entre les deux amants, qui finissent par se marier discrètement dans une petite chapelle.