L'heure est aux règlements de comptes lorsque Jane et Michael décident de divorcer. Mais, ce n'est pas le cas pour tout le monde, puisque Peter demande la main d'Eve. Celle-ci accepte et prie aussitôt Kyle et Amanda d'être ses témoins. Alors que la cérémonie se déroule dans un petit village de Californie, Eve et Amanda en profitent pour rendre visite à une vieille connaissance...