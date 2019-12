Amanda, Eve et Peter partent en croisière sur le bateau de Tony Marlin. Mais, ce dernier n'apprécie guère la présence de ce dernier. Au même moment, la belle s£ur de Ryan exige le retour de Sarah, qui, pour ne pas retourner à New York, prétend qu e Terry a abusé d'elle. De leur côté, Kyle et Jane s'avouent, enfin, leur amour...