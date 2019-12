Ryan et Kyle parviennent à sauver, de justesse, Sarah et Terry. Ne soupçonnant pas la détermination d'Eve à se débarrasser d'Amanda et de Peter, Lexi décide d'aider la jeune femme à se venger. A l'hôpital, une enquête criminelle a été ouverte con tre Peter, accusé d'escroquerie. Après avoir annoncé à Kyle qu'elle était enceinte, Jane découvre que le père de l'enfant est Michael...