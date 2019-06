Malgré la rupture de ses fiançailles, Terence décide d'acheter la maison de ses rêves. Il embauche une décoratrice pour refaire l'intérieur, qui n'est autre que Carey, l'ancienne colocataire de Rhonda. Alison et Keith sont à nouveau ensemble. Ils ser endent au restaurant en compagnie d'Amanda et de Billy, mais la soirée est agitée. En rentrant, Alison est agressée et sa voiture est volée. Traumatisée, elle appelle Billy, mais hélas, il n'est pas là.