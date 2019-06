Billy emménage chez Amanda, mais aussitôt une dispute éclate entre eux. Il décide alors de retourner à Melrose Place. A peine est-il revenu qu'il apprend la mort de son père après un infarctus. Le jour de l'enterrement, Billy se sent seul, perdu, eti l se confie à Alison. Cette dernière décide de ne plus retourner à Seattle et de rester avec lui.