Alison flirte de plus en plus avec Steve, qui lui avoue son amour. Jo, qui se rend compte de la situation, est furieuse. De son côté, Billy est de plus en plus suspicieux. Pendant ce temps, Sidney est invitée par une amie à une soirée très branchée d 'Hollywood. Michael et Kimberley dînent ensemble et décident de se marier. Mais en rentrant chez eux, ils ont un grave accident de voiture.