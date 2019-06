Michael demande à Sydney de lui acheter de plus en plus de tranquillisants. Billy annonce à Alison qu'il est muté à New York et l'invite à venir avec lui. Mais elle ne souhaite pas le suivre et préfère continuer leur liaison à distance en organisants eulement des week-ends à New York. Billy décide alors de renoncer à son projet et demande Alison en mariage.