Michael découvre le nom et le numéro de téléphone du chef chirurgien, le docteur Leyton, dans l'agenda des clients de Sydney. Il décide d'utiliser cette information pour faire chanter Leyton et pour obtenir une promotion. Ken revient espionner Amanda jusque dans sa douche, mais cette dernière réagit de façon imprévue et très violente. Quant à Billy, s'apercevant qu'Alison a rendez-vous avec son thérapeute, il décide de s'y rendre aussi...