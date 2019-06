Michael se retrouve, à nouveau, avec Kimberly. Sidney se sent donc très seule et cherche du réconfort auprès de Jane qui la rejette. Désespérée, elle se fait engager dans une boîte de strip-teaseuse. Alors qu'Amanda dîne avec sa mère et son fiancé Ch as, le repas tourne mal car ce dernier essaie de séduire Amanda...