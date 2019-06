Jo veut arrêter de travailler avec Jake. Michael et Jane signent leurs papiers de divorce. Pour fêter l'événement, ce dernier organise une fête et invite ses amis. Seuls les garçons de l'immeuble viennent. Jane, qui se sent seule, invite son avocat à dîner chez elle. Katia doit retourner en Russie car son visa est expiré. Pour rester en Amérique, elle propose à Matt de l'épouser dans le cadre d'un mariage blanc.