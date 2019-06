Alison continue sa liaison avec Zak et boit de plus en plus. Son alcoolisme commence à perturber sa vie professionnelle. Jake reçoit la visite de la mafia qui lui demande de l'argent. Sydney, qui est également menacé par les mafiosi, découvre que Chr is, l'ami de Jane est l'instigateur de tous ses troubles. Kimberly, désespérée de ne pouvoir avoir d'enfant, monte un plan machiavélique pour s'emparer du nouveau-né de Jo.