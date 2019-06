Melrose Place

Amanda fait de nombreux cauchemars : au cours de l'un d'eux, elle reçoit la visite du fantôme de Bruce, son ancien patron. Celui-ci emmène Amanda dans un voyage à travers le temps où elle va revoir certains épisodes clefs de sa vie. Jo se confieau do cteur Burns concernant la disparition de son bébé. Quand Peter apprend que Kimberly et Michael ont volé l'enfant, il menace ce dernier d'expulsion. Billy va voir de plus en plus souvent Alison, en cure de désintoxication.