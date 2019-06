Jo embauche une baby-sitter pour s'occuper de son enfant. Le Dr. Burns et Amanda sont de plus en plus mêlés à des affaires d'OPA. Alison continue d'aller aux rendez-vous des AA et commence une liaison avec Terry. Amanda demande à Michael de faire des recherches concernant des sociétés pharmaceutiques. Peu de temps après, la nurse de Jo enlève l'enfant et disparaît.