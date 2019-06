Kimberly aide Michael à se rétablir. Sydney reçoit la visite de son père qui la croit folle et la fait enfermer dans un asile psychiatrique. Alison et Meredith décident d'intenter un procès à leur père. Mais, ce dernier, notable dans la petite villeq u'il habite, a beaucoup d'amis très haut placés. Britanny s'installe sur le bateau de Jake et devient sa maîtresse.