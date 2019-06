Jane et Jake s'inquiètent pour Sydney. Ils partent en voiture la rejoindre. Après une fusillade avec les adeptes de la secte, ils réussissent à la libérer. Amanda continue ses séances de chimiothérapie à l'hôpital, provoquant de nombreux retards au b ureau. Elle avoue à Billy qu'elle souffre d'un cancer. L'officier John fréquente de plus en plus les appartements de Melrose Place. John propose de lui faire visiter les lieux.