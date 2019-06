Melrose Place

Michael décide d'emmener Amanda à New York pour voir un cancérologue. Mais Kimberly, jalouse, appelle le spécialiste pour dénigrer Michael. A son arrivée, le praticien est très agressif et refuse de voir Amanda. Le voyou, battu par l'officier John, m eurt des suites de ses blessures. Jo a peur que John récupère les photos qui ont été prises. Matt intervient. Mais ils sont tous deux pris en otage par l'officier. Jake décide d'offrir une deuxième chance à Sydney et lui propose un travail dans un ba r.