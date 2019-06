Kimberly s'inscrit dans un centre d'entraînement pour perfectionner ses techniques de combat et acquérir une certaine confiance. Brooke et Amanda complotent contre Alison, dont la présidence est de plus en plus remise en question. Ayant fait chanterM ichael et Kimberly, Sydney décide d'investir son argent dans la boutique de Jane. Cette dernière accepte celle-ci comme vice présidente de la société.