Jake est furieux d'apprendre que Jess et Jo sont ensemble. De son côté, Matt découvre que Paul est marié. Sydney, qui n'arrive plus à gérer l'affaire avec les gangsters, démissionne de la société et se cache. Peu de temps après, elle apprend qu'ellea été victime d'un coup monté par Jane. Elle se fait alors engager par le père de Brooke...