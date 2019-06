Melrose Place

Michael est en prison, sans aucun espoir de libération. Il reçoit la visite de Sydney qui accepte d'enquêter sur Kimberly. Au fur et à mesure de ses investigations, elle se rend compte que Kimberly est folle et très dangereuse. Jane est criblée de de ttes, son magasin est mis en liquidation mais elle réussit à se faire embaucher chez Mackenzie. Billy et Kristin préparent leur mariage dans la précipitation, alors que le Dr Peter Burns accepte de payer la caution de Michael pour le faire libérer de prison, en échange de quoi il lui demande de témoigner en sa faveur devant le tribunal...