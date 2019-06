Melrose Place

Amanda est bouleversée d'apprendre que Jake et son père ont disparu pendant l'explosion. Quand Jake revient sain et sauf, elle espère le retrouver mais, lui, préférant rester seul, quitte Los Angeles. Alison ne supporte plus la présence de Billyau bu reau, d'autant qu'il vient de séduire son assistante. Michael demande le divorce, mais Sydney refuse. Il arrive néanmoins à lui faire signer les papiers. Les problèmes entre Jane, Michael et Sydney ne font que recommencer...