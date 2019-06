Malgré les protestations de Brooke, Hayley et Alison se marient et partent en voyage de noces. Hayley a des ennuis avec le fisc. Kimberly se sent de mieux en mieux mais n'arrive pas à se débarrasser de son bracelet de sécurité. Se sentant emprisonnée , elle est obligée de s'auto-mutiler pour s'en libérer. Bobby Parezi arrive à Los Angeles pour l'enterrement de son frère Jack. Sydney organise une fête surprise pour l'anniversaire de Michael.