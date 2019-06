Melrose Place

Dans l'espoir de reconquérir Michael, Sydney organise une grande fête. Mais lorsqu'elle s'aperçoit qu'il n'a d'yeux que pour Jane, elle décide de "doper" le champagne. Après avoir bu un verre, Jane est victime d'un arrêt cardiaque. Brooke apprend qu' elle est enceinte. Choqué et surpris, Billy finit par se faire à l'idée de devenir papa. Malgré elle, Amanda fait de plus en plus confiance à Bobby. Néanmoins, elle est toujours poursuivie par le FBI. Quant à Matt, il a désormais un nouvel ami, le je une comédien de télévision Alan Ross.