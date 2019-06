Melrose Place

Toujours à l'hôpital, Jane récupère. Hélas, elle est paralysée des jambes, et doit entamer de longues séances de rééducation. Peter, Amanda, Alison et Bobby vont à Palm Springs pour le week-end. Mais Peter et Bobby ne s'entendent plus du tout. Bien q ue perturbée par ce conflit, Amanda finit par tomber sous le charme de Bobby. Brooke est soulagée d'apprendre qu'elle n'est pas enceinte. En fait, l'hôpital avait fait une erreur administrative. Elle fait alors croire à Billy qu'elle vient d'être vic time d'une fausse couche. Apprenant la vérité, ce dernier décide de la quitter. Mais en rentrant chez lui, il découvre Brooke, gisant à terre inconsciente après une tentative de suicide...