Melrose Place

Pour échapper aux soupçons de ses amis et de la police, Sydney cache des pilules dans le bureau de Richard. Elle espère ainsi faire courir la rumeur selon laquelle ce dernier aurait essayé de tuer Jane. Alan emménage chez Matt, mais il se refuseà lui faire des confidences sur son passé sentimental. Désormais hors de danger, Brooke s'installe à nouveau chez Billy, et demande également à être réintégrée dans son travail. Quant à Jane, elle quitte l'hôpital pour aller s'installer chez Sydney et Mic hael.