Melrose Place

Sydney est lasse de jouer l'infirmière de Jane, condamnée à vivre en chaise roulante. Elle tente de la faire interner dans un hospice tandis que Jo soupçonne de plus en plus Richard d'avoir tenté de tuer la jeune femme, aujourd'hui infirme. Brooke es t déstabilisée depuis sa tentative de suicide et Billy supporte difficilement ses accès de paranoïa. Peter est en procès avec un client. Mais voilà Bobby qui débarque au bureau avec l'affaire signée et réglée par ses propres avocats. Furieux, Peter n e peut, hélas, que s'incliner. Pendant ce temps-là, Sydney invite Michael chez elle. Pour profiter d'une certaine intimité, elle laisse Jane seule sur la plage...