Melrose Place

L'explosion a endommagé plusieurs appartements : les co-locataires sont obligés de se regrouper. La cohabitation est difficile entre Sydney et Amanda. Kimberly n'arrive pas à réaliser que c'est elle qui a fait exploser l'immeuble. Elle croit vraimen t être innocente. Peter Burns l'implore de jouer la folie pour échapper à la prison, mais elle refuse. Peter et Michael ouvrent un cabinet de chirurgiens ensemble. Brooke attend un héritage et décide de démissionner, mais les retombées financières ne sont pas aussi importantes qu'elle le croyait. Alison s'adapte à la cécité et gagne en même temps la sympathie de Billy.