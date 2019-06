Melrose Place

Bobby et Amanda échappent de justesse à l'attentat perpétré par Vince Parezi. La jeune femme est désormais convaincue que Bobby veut devenir un honnête citoyen. Depuis l'annonce de son divorce, Brooke n'a plus ni appartement ni argent. Néanmoins, ell e refuse l'aide de ses amis. Vic, quant à elle, décide de bouleverser la vie de Kimberly. Alan, ami de Matt et nouvelle star d'un soap, n'est pas disposé à afficher son homosexualité. Matt rencontre un nouveau médecin, David Erickson. Et Michael tent e de séduire Kimberly...