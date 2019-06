Vic s'échappe de prison et tente de tuer Kimberly. Michael intervient et réussit à la sauver en tuant Vic. Avec l'aide de Jack, Jane relance son activité de créatrice de mode. Alison tente sincèrement de venir en aide à Brooke. Cette dernière accepte , puis soudain refuse, persuadée qu' Alison ruse pour reconquérir Billy. Elle se met à boire pour oublier et tombe, inconsciente, dans la piscine...