Melrose Place

Malgré les secours de Billy et d'Alison, Brooke meurt noyée dans la piscine. Profondément meurtri, Billy se réfugie dans le travail et réussit à emporter des contrats très importants pour D&D. Craignant que Jane ne devienne sa concurrente directe, Ri chard use de son influence pour lui faire rater un contrat important. Kimberly et Michael sont à nouveau ensemble. Espérant trouver des informations qui porteront préjudice à Bobby, Peter Burns poursuit sa liaison avec Alicia Barnett, tandis que lef antôme de Brooke revient hanter Billy...