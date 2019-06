Billy travaille de plus en plus. Encouragé par ses succès, il devient plus audacieux dans ses démarches professionnelles et personnelles. Alycia et Peter élaborent un plan pour saboter les affaires de Bobby. Entre Richard et Jane, c'est la guerre des couturiers. Quand Jane perd son carnet de dessins, elle soupçonne immédiatement Richard de l'avoir subtilisé. Kimberly et Micheal décident de se remarier...