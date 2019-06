Melrose Place

Peter, accablé, est accusé du viol de Brandi, une jeune femme qui a participé au concours de beauté. Sa mère porte plainte et demande des dédommagements. Michael, le vrai coupable, n'ose pas se manifester. Richard et Jane partent en week-end à New Yo rk. Ce dernier l'agresse et la viole... Sydney, qui a rencontré un producteur de cinéma, découvre sur le tournage qu'elle a financé des films pornographiques. Jo s'inquiète pour Tyler qui est, pense-t-elle, victime des violences de sa mère.