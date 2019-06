Melrose Place

Billy s'occupe de plus en plus d'Alison, provoquant ainsi la jalousie de Brooke. Kimberly raconte l'histoire de l'être (Henri) qui habite son corps et son esprit. Peter la croit schizophrène. Matt, qui décide de mener sa propre enquête contre Paul,o rganise une rencontre. Mais l'entrevue tourne mal et Paul est tué par les policiers. Alison vit chez Jane et retrouve la vue mais ne le dit à personne. C'est ainsi qu'elle découvre Brooke en train de fouiller dans les affaires personnelles d'Amanda.