Melrose Place

Michael, qui pense avoir été victime d'un cambrioleur, survit à l'attaque de Betsy. Kimberly lui conseille de quitter la maison pour quelques jours. Sydney prend connaissance du complot de Peter et d'Alycia contre Bobby. Fou de rage, ce dernier se re nd chez Alycia, se bat et meurt défenestré. La jeune fille se sauve, décède dans un accident de voiture peu de temps après. Très vite, Peter est donc recherché par la police pour meurtre. Apprenant que Jane a été violée par Richard, Jake décide de se venger...