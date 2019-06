Shelley arrive chez Jake à la recherche de Jess, son ex mari. Elle apprend qu'il est mort et décide de rester à Los Angeles. Richard demande Jane en mariage. Elle accepte, tout en étant beaucoup plus préoccupée par sa nouvelle collection de printemps . Brooke part à Miami pour "fouiller" dans le passé d'Amanda. Elle découvre qu'elle a été mariée à un caïd, Jack Parezi. Matt est renvoyé de l'hôpital par le Dr Calvin Hobbs.