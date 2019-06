Melrose Place

Jack Parezi reste à Los Angeles, prenant comme prétexte son désir de divorcer d'avec Amanda. Kimberly est relâchée de l'hopital psychiatrique mais doit rester sous la surveillance de Peter Burns. Jane et Richard fêtent leurs fiançailles. Mais ayant a ppris que Jane ne l'aime pas, Richard la quitte. Alison et Hayley Armstrong (le père de Brooke) commencent une liaison. Déterminé à utiliser leur relation pour favoriser ses affaires, Hayley passe un contrat avec D&D. Il commet, hélas, l'erreur d'of frir le dossier à Alison et pas à Brooke...