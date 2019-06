Melrose Place

Amanda est invitée chez Jack Parezi pour parler du bon vieux temps. Une bagarre éclate et Jack tombe du haut de l'escalier. Amanda panique et demande à Peter Burns de venir à son secours. Grièvement blessé et paralysé, Jack entre dans un coma profond . Peter falsifie les rapports de l'hôpital mais Michael s'en rend compte et décide de se mêler de l'affaire. Dans une station de radio, Kimberly dévoile à un psychologue sa vie douloureuse avec Michael. Ce dernier décide alors d'intervenir pour racon ter à son tour sa version des faits.