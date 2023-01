Mensonges - Episode 5

Vanessa, l’avocate de Thomas, se réveille groggy. Elle a la certitude d’être la nouvelle victime de celui qu’elle défendait jusque-là. De son côté, Thomas essaie de regagner la confiance de son fils, qui doute de plus en plus de son père. Jeanne va trouver des alliés dans sa lutte pour faire tomber Thomas et décide de le piéger.